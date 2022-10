Meloni, lotta a caro bollette, rinvieremo altre misure

(ANSA) - ROMA, 25 OTT - Si dovrà anche a livello nazionale "rafforzare le misure a sostegno di famiglie e imprese", su bollette e carburanti, un "sostegno imponente" per creare un "argine al caro energia" che "ci costringerà a rinviare alcuni provvedimenti" in programma. Così la premier Giorgia Meloni nel discorso per la fiducia alla Camera.

"Il mare ha giacimenti di gas che dobbiamo sfruttare appieno", ha poi aggiunto. (ANSA).