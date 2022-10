Meloni, aiuti a chi non può lavorare, ma Reddito è sconfitta

(ANSA) - ROMA, 25 OTT - "C'è un tema di povertà dilagante" da non "ignorare. Sua Santità Papa Francesco, a cui rivolgo un affettuoso saluto, ha di recente ribadito un concetto importante: 'La povertà non si combatte con l'assistenzialismo, la porta della dignità di un uomo è il lavoro'". Così la premier Giorgia Meloni alla Camera. "Vogliamo mantenere e, laddove possibile, aumentare il doveroso sostegno economico per i soggetti effettivamente fragili non in condizioni di lavorare", ma "per gli altri", "la soluzione non può essere il Reddito di cittadinanza, ma il lavoro. Per come è stato pensato il Reddito di cittadinanza ha rappresentato una sconfitta", aggiunge.

(ANSA).