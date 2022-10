Jobs, Montesquieu e Scruton tra le citazioni della Meloni

Steve Jobs ma anche Montesquieu e Robert Scruton. Sono alcune delle citazioni di Giorgia Meloni nel suo discorso alla Camera. "Ai ragazzi che scenderanno in piazza contro di noi - ha detto Meloni - ricordo una frase di Steve Jobs, 'siate folli, siate affamati'. Vorrei aggiungere, siate liberi".

"Sappiamo - ha detto Meloni - che ai giovani sta particolarmente a cuore la difesa dell'ambiente naturale. Ce ne faremo carico.

Perché, come ebbe a scrivere Roger Scruton, uno dei grandi maestri del pensiero conservatore europeo, "l'ecologia è l'esempio più vivo dell'alleanza tra chi c'è, chi c'è stato, e chi verrà dopo di noi". "Diceva Montesquieu - è un altro passaggio del suo discorso - che 'La libertà è quel bene che fa godere di ogni altro bene'".

E poi, ancora, in un passaggio sull'orgoglio per l'Italia Meloni ha sottolineato: "Sappiamo che la nostra imbarcazione, l'Italia, con tutte le sue ammaccature, rimane 'La nave più bella mondo', per riprendere la celebre espressione usata dalla portaerei americana Independence quando incrociò la nave scuola italiana Amerigo Vespucci".