Tajani: 'Chiamerò il ministro di Kiev come primo atto alla Farnesina'

La prima azione di Antonio Tajani come ministro degli Esteri sarà una telefonata al collega ucraino Dmytro Kuleba, per esprimere "solidarietà e vicinanza a un Paese invaso dalla Russia che con il sostegno della Nato e dell'Ue sta difendendo la propria indipendenza", ha annunciato lo stesso Tajani allo Speciale del Tg4 dedicato al giuramento del nuovo governo.

"Sapete perfettamente che non mi sottrarrò ai temi, li affronteremo anche ascoltando le istanze delle parti sociali e di tutti i soggetti portatori di contributi importanti, poi nei prossimi tempi lasciateci fare tutti i necessari passaggi. Ci mettiamo al lavoro. Anzi, vado al ministero del Lavoro". Lo ha detto il nuovo ministro del Lavoro, Marina Elvira Calderone, dopo il giuramento al Quirinale, rispondendo su quale sarà il suo atteggiamento sulla Legge Fornero sulle pensioni.

Tra i primi provvedimenti sulla giustizia per il ministro Carlo Nordio c'è "l'attuazione piena del codice Vassalli, un codice firmato da una medaglia d'argento della Resistenza e in prospettiva la revisione del codice penale firmato da Mussolini, ancora in vigore e di cui nessuno parla. Ma visto che la prima emergenza è quella economica a breve bisogna intervenire in quella parte della giustizia che aiuti la ripresa economica e cioè velocizzare i tempi". Nordio lo ha detto uscendo dal Quirinale.

"Avremo tempo.per parlare anche di questo". Così il ministro del Sud Nello Musumeci ha replicato, lasciando il Quirinale, ai cronisti che gli chiedevano se la delega ai porti sarebbe stata in capo al suo ministero o alle Infrastrutture di Matteo Salvini. Ma chi ce l'ha?"Non c'è", ha replicato.

"Grazie. Finalmente si comincia" e dopo un Tricolore, scrive su twitter il leader della Lega, neo vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, allegando alcune sue foto al giuramento, una della squadra di ministri leghisti e una sua con la premier, Giorgia Meloni.

"Con il giuramento davanti al Presidente della Repubblica Mattarella diventa operativo il mio mandato come Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica - ha detto il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto (FI) -. Le linee programmatiche che il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, illustrerà alle Camere nei prossimi giorni rappresenteranno su questo fronte la nostra bussola per il percorso che ci attende, nel solco di quanto fatto finora soprattutto in termini di energia dal Premier Draghi e dal Ministro Cingolani".

"È davvero un grande onore poter servire la Nazione in un ruolo così importante come quello di ministro della Salute. Ringrazio il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la Presidente Giorgia Meloni per la fiducia - così in una nota il ministro della Salute Orazio Schillaci -. Mi impegnerò con tutte le mie energie e spero che l'esperienza maturata sul campo come medico e come docente possa essere utile per dare risposte concrete per la tutela della salute e il benessere delle persone".