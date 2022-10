Sicilia: un mese dal voto,mancano eletti a Catania e Messina

(ANSA) - PALERMO, 22 OTT - A quasi un mese dal voto per le regionali in Sicilia dove si è votato il 25 settembre assieme alle politiche, il quadro completo dei deputati all'Assemblea regionale non c'è ancora. Si attende la proclamazione degli eletti nelle circoscrizioni di Catania e Messina, dove è in corso il riconteggio delle schede. Stamattina sono stati, invece, proclamati i 16 eletti a Palermo che hanno ricevuto l'attestato dall'ufficio centrale circoscrizionale del Tribunale: Alessandro Aricò, Fabrizio Ferrara e Marco Intravaia per FdI; Gianfranco Miccichè, Edy Tamajo e Gaspare Vitrano per Fi; Nuccio di Paola, Adriano Varrica, Luigi Sunseri per il M5s; Antonello Cracolici, Valentica Chinnici, e Mario Giambona per il Pd; Ismaele La Vardera e Salvatore Geraci per 'Cateno sindaco di Sicilia'; Vincenzo Figuccia per 'Prima l'Italia-Lega'; Nuccia Albano per la Dc Nuova. (ANSA).