Governo, Meloni giura nelle mani di Mattarella

Nasce il governo di centrodestra. Giorgia Meloni ha giurato nelle mani del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. In corso il giuramento dei ministri del nuovo governo.

LA CRONACA DELLA GIORNATA

10.13 - I ministri del nuovo governo stanno giurando nelle mani del Capo dello Stato Sergio Mattarella.

10.11 - Meloni giura nelle mani di Mattarella

9.54 - Al Quirinale per assistere al giuramento del nuovo governo sono appena arrivati il compagno di Giorgia Meloni, Andrea Gianbruno, insieme a Ginevra la loro figlia. I due sono arrivati con la Cinquecento bianca che ha usato la leader di Fdi prima di ricevere l'incarico. Con loro anche lo staff della premier incaricata.

9.46 - Ministri pronti per il giuramento al salone delle Feste al Quirinale. Tra i primi ad entrare Roberto Calderoli e Raffaele Fitto. I due vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani siedono in prima fila uno accanto all'altro. In look total white Maria Elisabetta Alberti Casellati e Alessandra Locatelli accanto a Eugenia Roccella. Nel salone delle Feste del Quirinale ci sono anche i familiari dei ministri. In prima fila tra gli ospiti la compagna di Matteo Salvini, Francesca Verdini, con i figli del leader della Lega.

9.30 - Il neo ministro degli Esteri e futuro vicepremier Antonio Tajani è appena arrivato al Quirinale per il giuramento del governo. Poco prima di lui a fare il loro ingresso erano stati Gilberto Pichetto ministro della Pubblica Amministrazione, Elisabetta Alberti Casellati neo ministro per le Riforme. Al Colle anche il ministro della Giustizia Carlo Nordio, Guido Crosetto che guiderà il dicastero della Difesa, Eugenia Roccella ministro della Famiglia e natalità. Al Quirinale è arrivato anche Adolfo Urso, neo ministro delle Imprese e del made in Italy.

9.24 - La delegazione della Lega è arrivata al Quirinale. Il leader della partito Matteo Salvini, neo ministro per le Infrastrutture e vicepremier è accompagnato dai suoi figli e della compagna Francesca Verdini. Ad attenderlo Roberto Calderoli, ministro per gli Affari Regionali, Alessandra Locatelli ministro per la disabilità e Giancarlo Giorgetti, neo ministro per l'Agricoltura.

9. 08 - La neo ministra del Lavoro Marina Calderone è appena arrivata al Quirinale dove alle 10 si terrà il giuramento del nuovo governo. Poco prima era arrivato Luca Ciriani, ministro dei Rapporti con il Parlamento accompagnato dalla sua famiglia. Al Colle anche Roberto Calderoli designato per gli Affari Regionali e Francesco Lollobrigida neo ministro dell'Agricoltura e sovranità alimentare.

8.56 - Gennaro Sangiuliano, scelto da Giorgia Meloni per guidare il dicastero della Cultura è stato il primo ministro ad arrivare al Quirinale. Dopo di lui a fare il suo ingresso è stata Anna Maria Bernini, ministro per l'Università e Daniela Santanchè, ministro del Turismo. Arrivato al Quirinale anche Giuseppe Valditara che andrà al ministero dell'Istruzione e Merito accompagnato dalla sua famiglia.

L'INCARICO A MELONI

La prima donna premier della storia repubblicana a meno di un mese dopo le elezioni politiche, è stata convocata ieri da Mattarella al Quirinale e le è stato affidato l'incarico di formare il nuovo governo. Poco prima aveva consultato la delegazione unitaria di centrodestra che in pochissimi minuti, più con l'assenso che con le parole, garantiva l'esistenza di una maggioranza parlamentare chiara e l'indicazione univoca di volere la leader di Fratelli d'Italia alla guida del governo.A conferma di quanto ci sia voglia di bruciare le tappe c'è da registrare anche un giuramento dei ministri lampo: già oggi all'ora di pranzo si sarà concluso il necessario rito di iniziazione. E' stato il presidente della Repubblica a spiegare la ratio della voglia di fare presto basata su una linea di "leale collaborazione" istituzionale tra le due istituzioni. "Questa volta il tempo è stato breve, non è passato nemmeno un mese dalla data delle elezioni e questo è stato possibile per la chiarezza dell'esito elettorale", ha premesso Mattarella. In secondo luogo (ma questo è stato anche il motivo del colloquio di oltre un'ora avuto in privato con la nuova presidente del Consiglio) perché "è stato necessario procedere velocemente in considerazione delle condizioni interne e internazionali che esigono un governo nella pienezza dei suoi compiti". E' nota la preoccupazione del capo dello Stato per il disagio sociale che la crisi energetica sta provocando tra gli italiani e l'urgenza con cui il capo dello Stato vorrebbe fosse affrontato il problema sia nell'Unione europea che in Italia. Senza dimenticare che resta pochissimo tempo per preparare la Legge di Bilancio.

Agenzia ANSA Da Mattarella l'incarico a Meloni, presentata la lista dei ministri "Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha conferito l'incarico a formare il governo a Giorgia Meloni che ha accettato l'incarico e ha presentato l'elenco dei ministri". così il segretario Generale del Quirinale, Ugo Zampetti. Il giuramento del governo Meloni domani alle 10. Con Meloni per la prima volta alcuni termini nelle denominazione dei vari ministri: mare, sovranità alimentare, merito, ma anche sicurezza energetica, Pnrr e natalità

Sono 24 i ministri che oggi sfileranno nel salone delle feste del Quirinale per giurare nelle mani del capo dello Stato, il quale già conosceva le indicazioni sui ministeri più sensibili, come Esteri, Economia, Difesa e Interni.