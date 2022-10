Verso il governo, Meloni: 'Siamo a un ottimo punto'

"A un ottimo punto". Così Giorgia Meloni risponde a chi le chiede, al suo arrivo alla Camera, a che punto sia il suo lavoro nella formazione della squadra di governo.



"Sono molto contento di questa ritrovata armonia ma non tanto e non solo per il centrodestra" ma "perché l'Italia ha bisogno che parta un governo in cui maggioranza e opposizione possano confrontarsi sui temi che sono urgenti e necessari". Lo ha detto il presidente del Senato Ignazio La Russa intercettato dai cronisti a Montecitorio dove, ha spiegato è passato a "salutare il presidente della Camera Lorenzo Fontana e la presidente Meloni". "Sono felice che il clima si svelenisca e - ha aggiunto - spero che avvenga lo stesso anche dall'altra metà del cielo in modo che possiamo iniziare a occuparci dei problemi che affliggono famiglie e imprese".



"Tutto procede per il meglio, andiamo avanti, vediamo di governare bene adesso che quella è la cosa più importante". Lo ha detto AntonioTajani arrivando alla Camera e replicando a chi gli chiedeva del voto di oggi sui capigruppo.



"L'unico modo di mettere in crisi la maggioranza è che le opposizioni siano unite. Ma se la maggioranza ha pronti gli ascari a sostituirsi, tutto è vano. Serve un'intesa la più ampia possibile per mettere in difficoltà la maggioranza, soprattutto al Senato. Noi abbiamo ridotto al minimo i toni aggressivi nei confronti delle opposizioni. Dobbiamo rivendicare questo atteggiamento, ma dobbiamo anche obbligare loro a stare sui temi. Le scelte dei presidenti delle Camere spinge verso una maggiore coesione e capacità di incisione da parte nostra". Lo ha detto il segretario del Pd Enrico Letta durante la riunione dei senatori dem.