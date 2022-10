Meloni e Berlusconi, l'incontro per la tregua

Il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi è arrivato in macchina alla sede romana di Fratelli d'Italia, in via della Scrofa, per il faccia a faccia con la leader Giorgia Meloni.

Ad accogliere Berlusconi, che alla sede di Fdi è giunto da solo, c'era Giorgia Meloni che lo ha atteso nel cortile del palazzo.

L'incontro pone le premesse per una tregua, dopo le tensioni che hanno reso turbolenta la partenza della nuova maggioranza. L'auspicio di entrambe le parti è di un epilogo ben diverso rispetto all'incontro di giovedì scorso alla Camera