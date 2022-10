Loefven a capo del Pse, 'in orfanotrofio ho capito il valore della società'

L'ex primo ministro svedese e leader socialista Stefan Loefven è stato eletto con 255 voti e 7 astenuti alla guida del Partito Socialista Europeo. Lo annunciano al congresso del Pse in corso a Berlino, dove Loefven era l'unico candidato.

"Quando sono nato mia madre, una donna sola, mi ha dovuto abbandonare in un orfanotrofio. Sapeva che non sarebbe riuscita a mantenermi. Deve essere stata una scelta drammatica ma lo ha fatto nella convinzione che la società si sarebbe presa cura di me. In me è rimasto però il seme dell'importanza della società nella difesa della comunità", ha raccontato Loefven, nel suo discorso al congresso del partito. "Io voglio un Pse aperto e inclusivo, un partito che sappia parlare a tutti i nostri elettori. Credo nell'importanza del sostegno ai sindacati ed al mondo del lavoro, Sono un orgoglioso sostenitore della causa Lgbt, credo nell'uguaglianza e per questo sono un convinto femminista", ha continuato Loefven. "Siamo chiamati alla sfida delle elezioni europee nel 2024, dobbiamo arrivare preparati, dobbiamo ricostruire la speranza per i giovani che i giorni che ci aspettano saranno ancora migliori di oggi", ha concluso il socialista svedese.