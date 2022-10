Fontana eletto presidente della Camera

In corso la votazione per la presidenza della Camera, Fontana, vicesegretario della Lega ed ex ministro, sarà votato anche da Forza Italia, scrive Tajani su Twitter. Il Pd propone il nome di Guerra anche alle opposizioni. Azione voterà per Richetti. M5s ha scelto Cafiero de Raho. Il timing fino all'incarico Ieri l'elezione di La Russa al Senato avvenuta con il sostegno dell'opposizione, caos nel centrodestra.



Appena iniziata la quarta votazione per eleggere il presidente della Camera, i deputati del Pd Rachele Scarpa, Sara Ferrari ed Alessandro Zan hanno esposto un grande striscione con la scritta "No a un presidente omofobo pro Putin". Il riferimento è a Lorenzo Fontana della Lega, su cui dovrebbero convergere i voti della maggioranza di centrodestra. Il presidente provvisorio Ettore Rosato ne ha chiesto la rimozione ai commessi.

.







"Forza Italia voterà Lorenzo Fontana come Presidente della Camera dei deputati". Lo scrive su Twitter Antonio Tajani, Coordinatore nazionale di Forza Italia.



"Tra ieri e oggi abbiamo cercato un nome condiviso che potesse andare anche oltre il nostro schieramento. Ho tenuto contatti con gli altri su un profilo autorevole e un nome il meno divisivo possibile. Questo nome è quello di Maria Cecilia Guerra. L'ho comunicato alle altre opposizioni. Non so se saremo in grado di avere il consenso di tutti, alcuni segnali sono stati positivi, ma è stata una mossa nell'interesse collettivo. Questa proposta deve trovare il consenso di tutti noi, dobbiamo dimostrare compattezza. In questo momento bisogna essere uniti e determinati". Lo ha detto il segretario del Pd Enrico Letta in occasione dell'assemblea dei deputati dem.



M5s voterà come presidente della Camera Cafiero de Raho. Lo ha detto ai cronisti in Transatlantico Giuseppe Conte.



E' Matteo Richetti, deputato già destinato a diventare capogruppo a Montecitorio, il nome di bandiera che oggi Azione voterà all'elezione per il presidente della Camera. Lo si apprende da fonti del partito.







Agenzia ANSA Al via la XIX legislatura: La Russa presidente del Senato

Senato, Letta: 'Alcuni senatori d'opposizione hanno fatto un regalo alla maggioranza'









Quirinale, Mattarella riceve Ignazio La Russa