Camera: la maggioranza sulla carta a quota 237

Sono 236 i voti potenziali su cui poteva contare Lorenzo Fontana per l'elezione a presidente della Camera , uno in meno dei 237 deputati del centrodestra, visto che l'azzurro Andrea Orsini ha annunciato che ha il Covid e non è stato presente per la votazione. La maggioranza richiesta è pari a 201 voti.

Il centrodestra poteva contare su 119 deputati di Fdi, 66 della Lega, 45 di Fi (ma oggi sono 44) e 7 di Noi Moderati.

Per quanto riguarda gli altri gruppi parlamentari il Pd annovera tra i propri scranni 69 deputati, Alleanza Verdi-Sinistra 12, +Europa 2, Impegno civico 1, M5s 52, Azione-Italia Viva 21 (ma oggi due sono assenti giustificati).

Le minoranze linguistiche hanno 4 deputati (3 la Svp ed 1 l'Union Valdotaine), il Maie 1 e Sud contro Nord 1.