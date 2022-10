Zelensky, 'Europa mai così forte, più di quanto immaginato'

(ANSA) - STRASBURGO, 13 OTT - "L'Europa non è mai stata cosi forte in tutta la sua storia, e lo è molto di più di quanto si poteva immaginare". Lo ha affermato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky intervenendo in video conferenza all'assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

Questo, ha spiegato, è perché "l'Europa è stata in grado di prendere decisioni nei confronti della Russia e oggi tra i Paesi c'è un dialogo tra pari, tra veri partner, aperto e volto a trovare soluzioni a questioni fondamentali". (ANSA).