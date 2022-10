Zelensky, 'bene strumenti difesa aerea giunti da Berlino'

(ANSA) - STRASBURGO, 13 OTT - "Sono contento che I primi rifornimenti per la difesa aerea siano arrivati ieri dalla Germania, che è uno dei soli 5 paesi che producono quanto ci serve per difendere i nostri cieli". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, nel corso del suo intervento in video al Consiglio d'Europa, dopo che un parlamentare britannico conservatore, Ian Liddell-Grainger, gli aveva chiesto di denunciare apertamente gli Stati he non stanno aiutando l'Ucraina, e aveva puntato il dito contro Berlino. (ANSA).