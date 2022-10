Soumahoro arriva alla Camera con gli stivali da lavoro

''Porto questi stivali - simbolo delle sofferenze e speranza del Paese Reale che entra con me alla Camera per legiferare - in memoria di chi è morto di lavoro, chi è discriminato e chi ha fame. Coi piedi nel fango della realtà e lo spirito nel cielo della speranza'', lo scrive sul suo profilo twitter Aboubakar Soumahoro.

Sindacalista italo-ivoriano impegnato nella difesa degli 'invisibili', i migranti e i braccianti sfruttati nei campi e costretti in ghetti senza servizi e senza diritti, Soumahoro è stato eletto alla Camera dei Deputati nelle liste di Alleanza Verdi e Sinistra