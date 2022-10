Media, allarme anti-aereo risuona in tutta l'Ucraina

(ANSA) - ROMA, 13 OTT - La tv ucraina e alcuni canali Telegram riferiscono che le sirene di allarme anti-aereo stanno suonando in tutta l'Ucraina. Lo riporta la Bbc.

In seguito alle segnalazioni di sirene antiaeree in tutta l'Ucraina, il capo della regione di Leopoli, Maksym Kozytskyi, ha diffuso un messaggio in cui afferma che la "difesa aerea sta funzionando" nella regione e dice ai residenti di "rimanere nei rifugi, il pericolo continua". (ANSA).