Segre: "Emozionata? Accadono cose che uno non si aspetta"

"Discorso pronto, non mi faccio certo cogliere impreparata", ma queste ore "le sto vivendo molto tranquillamente". Così la senatrice a vita Liliana Segre rivolta ai giornalisti che, alla buvette, la interrogano sulla giornata di domani, quando - come senatrice più anziana in Aula - presiderà in Senato la prima seduta della XIX legislatura.

Segre sottolinea che nella vita "a volte accadono cose che uno davvero non si aspetta". Emozionata per la presidenza di domani? "Certamente mi emoziona, ma sono abituata a essere me stessa". Poi ricorda la prima volta che è entrata in Aula: "non sapevo nemmeno dove dovevo sedermi nonostante ci fosse la targhetta".

Questa volta però non potrà sbagliare? "Eh sì - replica - ho anche provato la sedia e hanno messo un cuscino per la mia schiena...".

"Sto a vedere, sono alla finestra", risponde a chi le chiede come vede l'inizio della XIX legislatura, in tempi difficili per il Paese e nel segno di una maggioranza di destra. "Guardo cosa succede - prosegue Segre - prima che succeda non posso sapere cosa succederà".