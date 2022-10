Osservatore Romano dedica tre numeri speciali al Vaticano II

(ANSA) - CITTÀ DEL VATICANO, 08 OTT - Riflettori puntati sul sessantesimo anniversario dell'apertura del Concilio Vaticano II, lo storico evento che ha cambiato il corso della Chiesa. L' 11, il 12 e il 13 ottobre l'Osservatore Romano uscirà con tre inserti estraibili dedicati appunto all'evento.

Per ripercorrere quei giorni, a partire proprio dall'11 ottobre del 1962, giorno di apertura del Vaticano II, saranno ospitati in questi tre numeri interventi del cardinale Gianfranco Ravasi, del card. Enrico Feroci, del card. Paul Poupard, di mons. Pierbattista Pizzaballa, patriarca latino di Gerusalemme, dei teologi monsignor Piero Coda, monsignor Antonio Staglianó, mons. Francesco Cosentino e monsignor Armando Matteo.

E ancora, il giornale del Papa pubblicherà in questi tre numeri speciali analisi e commenti di monsignor Crispino Valenziano, del vaticanista Luigi Accattoli, e di molti altri.

A parlare del Concilio Vaticano II sarà anche il Patriarca ecumenico di Costantinopoli, Bartolomeo, con un contributo esclusivo per il quotidiano vaticano (su carta e online).

