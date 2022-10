FdI: Meloni arrivata nella sede del partito per la riunione dell'esecutivo

A Roma la riunione dell'esecutivo nazionale di Fratelli d'Italia, nella sede del partito in via della Scrofa. Oltre alla presidente Giorgia Meloni arrivata in macchina, sono entrati a piedi tra gli altri Andrea Delmastro, Ignazio La Russa, Fabio Rampelli, Raffaele Fitto, Marcello Gemmato, Tommaso Foti e i capigruppo parlamentari Luca Ciriani e Francesco Lollobrigida.

Uscendo dalla macchina con il cellulare in mano, Meloni ai cronisti che le hanno chiesto se stesse leggendo la lista dei ministri, ha risposto che stava leggendo dei messaggi. Quindi, incalzata, alla domanda se tra i messaggi ci fossero anche quelli di Matteo Salvini, Meloni ha annuito sorridendo.