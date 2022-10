Lega: 'Avanti contro il caro bollette, flat tax e Quota41"

E' in corso alla Camera la riunione del consiglio federale della Lega con Matteo Salvini. Alla Camera, oltre a Salvini, sono arrivati vari altri esponenti leghisti, fra cui il ministro per lo Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti. Sono a Montecitorio per il Consiglio federale del partito anche il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti, i capigruppo Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo, Lorenzo Fontana e Andrea Crippa. Matteo Salvini, fa sapere una nota della Lega, ha aperto la riunione del Consiglio federale della Lega mostrando la prima pagina di Repubblica di oggi con il titolo 'Assedio a Salvini'. Si tratta della prima pagina del quotidiano la Repubblica di questa mattina. 'In un momento drammatico - prosegue - tra guerra, missili coreani, gas, emergenza bollette e inflazione il principale giornale della sinistra fa un'apertura contro di me. C'è un brutto clima', ha osservato Salvini. Prima del Consiglio federale, il segretario della Lega ha spiegato che 'questa situazione di crescente tensione, con un Paese in grave crisi, rischia di alimentare odio e violenza politica individuando bersagli precisi. Basta una testa calda...', ha aggiunto Salvini. "Avanti tutta sull'estensione della Flat Tax fino a 100.000 euro di fatturato e superamento della legge Fornero grazie a Quota41 per dare opportunità ai giovani": è il succo - informa la Lega - dei ragionamenti di molti membri del consiglio federale, in corso a Roma, che individuano nella revisione del reddito di cittadinanza, nel taglio della burocrazia e nello sblocco dei cantieri altre priorità.

Prima emergenza da affrontare e risolvere - aggiungono le stesse fonti - quella delle bollette e del caro-energia, con un intervento importante che la Lega invoca da tempo, in attesa di un'azione, se mai ci sarà, a livello europeo.