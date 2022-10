Nuova partnership tra l’Agenzia ANSA e Armenpress

Armenpress e ANSA hanno firmato un accordo di collaborazione che prevede la possibilità per i partner di utilizzare i rispettivi servizi informativi per uso editoriale e di sviluppare offerte commerciali congiunte a supporto della comunicazione di istituzioni e aziende dei rispettivi paesi. La Direttrice di Armenpress Narine Nazaryan si è dichiarata soddisfatta dell’intesa siglata con ANSA: “Le relazioni tra Armenia e Italia hanno una storia di secoli e i due Paesi stanno cooperando in molti settori. Questo accordo consentirà ai nostri Paesi di essere più vicini tra loro e di costruire una nuova storia di amicizia con l'obiettivo principale di rafforzare la fiducia e la consapevolezza reciproca. Attribuendo grande importanza alla partnership internazionale, l'agenzia di stampa Armenpress ha firmato accordi di cooperazione con più di 25 agenzie di stampa in tutto il mondo per essere più vicini ai vari Paesi: lo scambio di notizie è uno strumento di riconoscimento reciproco. L'ANSA è la principale agenzia di stampa italiana e una delle migliori agenzie al mondo, con una grande quantità di notizie raccolte e diffuse. Condividiamo gli stessi valori del lavoro professionale e dello sviluppo continuo e siamo fiduciosi che questa cooperazione darà il suo contributo per rendere le notizie veritiere disponibili a un pubblico più ampio”. L'Amministratore Delegato Stefano De Alessandri ha sottolineato che "Questa partnership costituisce un ulteriore tassello nella nostra strategia di networking internazionale con le principali agenzie di tutto il mondo e contribuirà ad incrementare la conoscenza reciproca dei due Paesi; inoltre l'intesa raggiunta consentirà un’interessante opportunità di sviluppo di accordi commerciali nei rispettivi Paesi, mentre i nostri abbonati potranno contare su un’offerta informativa ancora più completa e capillare".