Catalogna: attivisti sardi in piazza per indipendenza

(ANSA) - CAGLIARI, 01 OTT - Il 1 ottobre del 2017 si svolgeva il referendum per l'indipendenza della Catalogna dalla Spagna.

A 5 anni di distanza, in tanti in Europa sono scesi in piazza per ricordare quell'evento.

Anche gli indipendentisti di A innantis! insieme ad altre sigle che hanno aderito - Unione Popolare, Potere al Popolo, A Foras, Sardinnia Aresti, Usb, Assemblea Nazionale Sarda - sono scesi in piazza a Cagliari, vicino al Consolato del Regno di Spagna.

"Manifestiamo la nostra solidarietà a chi lavora per una Repubblica di Catalogna - spiegano gli attivisti di A Innantis - e per ribadire la legittimità di un percorso democratico e nonviolento di autodeterminazione ed emancipazione nazionale, sempre più necessario anche in Sardegna". (ANSA).