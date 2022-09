Putin, il destino ci ha chiamato alla battaglia per la Russia

(ANSA) - MOSCA, 30 SET - "La battaglia alla quale il destino e la Storia ci hanno chiamato è la battaglia per il nostro popolo, per il futuro della Russia. La verità è con noi, la Russia è con noi". Lo ha detto il presidente Vladimir Putin chiudendo il suo discorso al Cremlino prima della firma per l'adesione alla Russia delle quattro regioni ucraine. (ANSA).