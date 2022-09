Salvini, auguri a Meloni. Letta, giorno triste

"Ora avremo cinque anni di stabilità". Matteo Salvini parla in conferenza stampa a via Bellerio e non ha dubbi sulla tenuta della coalizione. Il leader della Lega si complimenta per il risultato di Meloni "Mi sono messaggiato con Giorgia fino alle 4 di notte. Le faccio gli auguri, Fdi è stata brava a fare una buona opposizione". Il risultato del partito, sotto le due cifre, non lo soddisfa "non è quello per cui ho lavorato", ammette convinto che gli elettori abbiano premiato chi ha fatto opposizione e chi ha non vuole il termovalorizzatore ma, precisa "gli elettori hanno sempre ragione".

Enrico Letta parla invece di "giorno triste per l'Italia e l'Europa".

Che la coalizione di centrodestra non avrà problemi è il leit motiv che circola tra gli alleati. L'attesa ora è per la conferenza stampa di Meloni prevista nel primo pomeriggio, ma alla leader di Fdi sono arrivati già i complimenti di Viktor Orban e Marine Le Pen.

Entrambi scelgono twitter per congratularsi con la leader di Fdi. Diverso il commento che arriva dal governo spagnolo:" In tempi di incertezza, i populismi crescono e finiscono sempre nello stesso modo, con una catastrofe", è l'opinione del ministro degli Esteri spagnolo, Juan Manuel Albares. Una preoccupazione a cui fa eco il capogruppo dei Socialisti all'Europarlamento "Il Il post-fascismo di Meloni arriva in Italia mano nella mano con Forza Italia e il Ppe e la Lega con Id. Una giornata buia per l'Italia e per l'Europa, scrive Iratxe Garcia Perez mentre da Bruxelles: "La Commissione lavora con i governi eletti dal voto nelle urne negli stati Ue, lo stesso si applica in questo caso come in tutti gli altri: speriamo di avere una cooperazione costruttiva con le autorità italiane", dice il portavoce della Commissione Europea Eric Mamer. Chi sorride è il Movimento Cinque Stelle. Il risultato evidenzia come il M5s sia il primo partito al Sud e che i dati sono soddisfacenti. Beppe Grillo, Il fondatore del Movimento, paragona il partito ad un nespolo del suo giardino: "Gliene abbiamo fatte di tutti i colori a questo nespolo negli anni, eppure è rigoglioso e verde".

Resta alta la tensione infine tra Pd, Terzo Polo e M5s. Un tutti contro tutti su chi abbia contribuito alla vittoria del centrodestra.