Youtrend, in città con più disoccupati vince M5s

"Il Movimento 5 Stelle vince nelle città con un tasso di disoccupazione tra il 10 e il 15 percento e anche Forza Italia segna successi al crescere del numero di disoccupati". E' quanto evidenzia Youtrend nell'analisi dei dati usciti dalle urne.

"Le città con più laureati premiano maggiormente Partito Democratico e Az/Iv, mentre calano le altre forze politiche. Nei comuni con un maggior numero di stranieri crescono i consensi per Fratelli d'Italia, calano quelli per il Movimento 5 Stelle", si legge ancora in altre slide.