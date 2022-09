Elezioni: FdI primo partito in Liguria, dal 3,6 al 24,4%

(ANSA) - GENOVA, 26 SET - Per la prima volta nella storia repubblicana Fratelli d'Italia è il primo partito in Liguria con 175.547 voti pari al 24,4% sopra al Partito Democratico con 159.805 voti pari al 22,21%. Il dato è riferito a quando mancano due sezioni da scrutinare. Alle politiche del 2018 il partito della Meloni ottenne 29100 voti pari al 3,62%, mentre il Pd aveva 164211 voti pari al 20,44.

Trainata da FdI la coalizione di centrodestra in Liguria ottiene 305.901 voti pari al 42,51%, 12 punti percentuali sopra al centrosinistra con 217.142 voti pari al 30,18%.

La terza forza politica in Liguria è il M5S con 92.897 voti pari al 12,91% (nel 2018 arrivò al 29,63%), seguito dalla Lega con 63.193 voti pari all'8,78% (avevava il 20,52%), il terzo polo dell'alleanza Azione-Italia Viva con 51.948 voti pari al 7,22%, Forza Italia con 48.451 pari al 6,73% (aveva il 12,69%), l'alleanza Verdi Sinistra con 29.936 pari al 4,16%, Noi moderati 18710 pari al 2,6%, Italexit 18518 pari al 2,57%. (ANSA).