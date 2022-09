Elezioni: Bosatra (Lega), a Bolzano esito a fotofinish

(ANSA) - BOLZANO, 26 SET - "È stata una sfida a tre con esito a fotofinish. Appena mille voti mi separano dall'ex sindaco Spagnolli. Spiace solo per l'occasione persa per l'Alto Adige nell'avere un rappresentante locale nel governo a guida centrodestra". Lo afferma il candidato della Lega Maurizio Bosatra, in merito all'esito nel collegio uninominale di Bolzano per il Senato. (ANSA).