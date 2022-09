Collegi uninominali Umbria tutti al centrodestra

(ANSA) - PERUGIA, 26 SET - Sono ormai definitivi i risultati dei collegi uninominali per le elezioni politiche in Umbria.

Tutti e tre assegnati al centrodestra.

Nel collegio uno della Camera (Terni) è stato eletto Raffaele Nevi, deputato uscente di Forza Italia, con la coalizione al 46,98 per cento. Ha superato Francesco De Rebotti, esponente del Pd, che con il centro sinistra si è fermato al 26,26.

Alla Camera due (Perugia) successo per Virginio Caparvi, segretario regionale della Lega e parlamentare anche nella passata legislatura, che con il centrodestra ha ottenuto il 44,7 per cento. Stefano Vinti, con il centrosinistra si è fermato al 27,5 per cento.

Nel collegio regionale del Senato è stato eletto Francesco Zaffini, coordinatore regionale di Fratelli d'Italia, che con il centrodestra è arrivato al 45,79 per cento. Con Federico Noelli e il centro sinistra al 27,55. (ANSA).