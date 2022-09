Elezioni: seggi zone alluvionate senza particolari criticità

(ANSA) - SENIGALLIA, 25 SET - Le operazioni di voto elettorale nelle zone alluvionate delle Marche sono iniziate senza particolari criticità. Il piano messo in campo dalle amministrazioni comunali e dalla Protezione civile sta consentendo ai cittadini di recarsi alle urne senza disagi.

Nella frazione più colpita, Pianello di Ostra (Ancona), il vice sindaco Raimondo Romagnoli, spiega all'ANSA che "la Protezione civile ha allestito una struttura dove i cittadini possono recarsi per esprimere il loro consenso elettorale", nei pressi del campo sportivo dove si sono celebrati i funerali per alcune vittime delle esondazioni che erano residenti in zona. "Si è resa necessaria questa soluzione, visto che l'edificio preposto è finito sott'acqua", aggiunge Romagnoli che conclude: "Chi avesse smarrito il certificato elettorale può richiederlo agli uffici comunali e gli verrà rilasciato immediatamente".

"Anche a Senigallia - dice il sindaco Massimo Olivetti - le operazioni di voto sono iniziate senza problemi. I seggi sono stati allestiti tutti nelle originarie sedi. In quelle dell'area alluvionata - aggiunge - abbiamo messo un dipendente comunale in più che rilascia sul posto, a chi lo avesse smarrito, il certificato elettorale". Il primo cittadino racconta anche di aver trascorso un'altra notte di apprensione per l'allerta meteo che era stata diramata ieri sera, "ma fortunatamente - sottolinea - questa volta non è successo nulla e il fiume scorre senza far paura, quindi al momento non abbiamo da segnalare criticità". Chi non ha avuto bisogno di particolari accorgimenti per consentire ai cittadini di votare in tranquillità è il Comune di Barbara, anch'esso tra i più colpiti dall'alluvione: "I nostri seggi vengono allestiti nella parte alta del paese che non è stata toccata dall'emergenza e quindi non abbiamo problemi in tal senso", spiega il sindaco Riccardo Pasqualini. Anche a Barbara, chi avesse smarrito il certificato elettorale può richiederlo in Comune e gli verrà rilasciato dopo qualche minuto". (ANSA).