Elezioni: ambientalista sardo presenta reclamo al seggio

(ANSA) - CAGLIARI, 25 SET - L'ambientalista e attivista politico Angelo Cremone, protagonista in Sardegna di tante battaglie, ha presentato questa mattina nel seggio elettorale di Portoscuso (nel Sulcis Iglesiente), sezione 6, un reclamo contro l'attuale legge elettorale.

"Ho regolarmente votato ma ho presentato un reclamo - spiega Cremone all'ANSA - protestando per questa legge elettorale che viola il mio diritto costituzionale di esprimere un voto diretto, libero e personale. E' incostituzionale e lesiva dei diritti politici del cittadino".

"Inoltre - prosegue Cremone - protesto perché la legge elettorale vigente viola l'articolo 3 della Costituzione, discrimina i diritti di molte minoranze linguistiche non residenti in regioni a statuto speciale, in particolare per il mancato rispetto degli art. 3, 6, 48, 51, 56 e 58 della Costituzione". (ANSA).