Il post voto in tv, tra exit poll e proiezioni

Maratone con ospiti in studio, collegamenti dalle sedi dei partiti e exit poll subito dopo la chiusura dei seggi. Le tv scaldano i motori in vista del voto di domenica 25 settembre.

Per le elezioni politiche e per le regionali in Sicilia saranno trasmessi exit poll e proiezioni realizzati dagli istituti di sondaggi per Rai, La7, Sky TG24 e Mediaset. In particolare, subito dopo la chiusura dei seggi alle 23, Consorzio Opinio Italia per la Rai proporrà gli exit poll con la percentuale di voti e seggi per liste e coalizioni per la Camera e per il Senato. Stesso tipo di rilevazione, sempre a partire dalle 23 di domenica, da parte di Quorum/Youtrend per Sky Tg24 (Instant Poll), da Swg per La7 (Trend poll) e da Tecnè per Mediaset. È annunciata, poi, intorno alle 23.50 la prima proiezione per il Senato del Consorzio Opinio Italia per la Rai sulla base dei dati realmente scrutinati (voti e seggi per liste e coalizioni).

La prima proiezione per la Camera del Consorzio Opinio Italia è annunciata invece per le 2. Rilevazioni dello stesso tipo prima per il Senato e poi per la Camera proverranno anche da Swg per La7 (Proiezioni), da Tecnè per Mediaset e da Quorum/YouTrend per Sky TG24 (Previsioni Real Time).

Per quanto riguarda le regionali in Sicilia, primo dato alle 23 di domenica subito dopo la chiusura dei seggi, con gli exit poll riguardanti i candidati presidenti, espresso dal Consorzio Opinio Italia per Rai e dagli altri istituti di rilevazione. A partire dalle 15 di lunedì, prime proiezioni. Rai 1 e Rai 3 cominceranno la notte elettorale alle 22.40, rispettivamente con 'Porta a Porta - Speciale Elezioni', in collaborazione con il Tg1, e Tg3 Speciale Elezioni. A loro si unirà poi il Tg2, su Rai 2 a partire dalle 24.00, con 'Tg2 Speciale Elezioni'. Su La7 l'appuntamento sarà con la classica Maratona Elezioni, la #maratonamentana, condotta come di consueto dal direttore del TgLa7, che prenderà il via alle ore 22.00, fino alle 20.00 di lunedì.

Su Sky da domenica, a partire dalle 22.30 e fino alle 24.30 di martedì, cinquanta ore di maratona elettorale documenteranno l'esito delle urne nel corso dello speciale 'La sfida del voto', in onda da uno studio tutto nuovo. Su Retequattro, appuntamento con 'Speciale Quarta Repubblica - Vincitori e Vinti' condotto da Nicola Porro, che seguirà le ultime fasi del voto fino allo spoglio delle schede, con le proiezioni elettorali di Tecnè e collegamenti dal Viminale e dalle sedi dei principali partiti.