Elezioni: oltre 1 milione di visualizzazioni per i Forum ANSA

Più di un milione di visualizzazioni per i Forum in diretta trasmessi dall'ANSA in occasione della campagna elettorale. In studio nelle ultime due settimane si sono succeduti i rappresentanti di tutte le principali forze politiche. Il giro di incontri, organizzato dalla redazione politico parlamentare, ha visto protagonisti: il coordinatore di FI Antonio Tajani, il leader di Azione Carlo Calenda, il responsabile del programma di FdI Giovanbattista Fazzolari, il leader di Sinistra italiana Nicola Fratoianni, il segretario di +Europa Benedetto Della Vedova, il capogruppo della Lega alla Camera Riccardo Molinari, il leader del M5s Giuseppe Conte, il segretario del Pd Enrico Letta e il leader di Italexit Gianluigi Paragone.