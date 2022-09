Papa, pazzia pensare all'uso di armi nucleari

"Bisogna riconoscere che il Kazakistan ha fatto scelte molto positive, come quella di dire 'no' alle armi nucleari e quella di buone politiche energetiche e ambientali. In questo è stato coraggioso, in un momento in cui questa tragica guerra ci porta a che alcuni pesino alle armi nucleari, quella pazzia!, questo Paese ha detto 'no' alle armi nucleari". Lo ha detto papa Francesco nell'udienza generale, in cui ha ripercorso il suo recente viaggio in Kazakistan.



"Vorrei fare presente una terribile situazione della martoriata Ucraina. Il card. Krajewski è andato lì per la quarta volta, ieri mi ha telefonato e sta prendendo tempo, lì, aiutando nella zona di Odessa e nelle vicinanze. Mi ha raccontato il dolore di questo popolo, le malvagità, le mostruosità, i cadaveri torturati che trovano. Uniamoci a questo popolo così nobile e martire". Lo ha detto Bergoglio parlando a braccio al termine dell'udienza generale.