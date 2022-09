Elezioni: su sito Viminale funzione 'cerca collegio e candidati'

In vista delle prossime elezioni politiche del 25 settembre 2022, la direzione centrale per i Servizi elettorali del dipartimento per gli Affari interni e territoriali del ministero dell'Interno ha attivato la funzione "Cerca il tuo collegio e i tuoi candidati" come strumento utile per l'esercizio del diritto di voto per gli oltre 50 milioni di elettori. E' quanto si legge sul sito del Viminale.

La pagina, raggiungibile al link, consente, in particolare, ad ogni elettore di consultare la lista dei candidati dei collegi di Camera e Senato, inserendo il comune di residenza e il numero della sezione elettorale.

Il corpo elettorale per le prossime elezioni politiche, a seguito dello scioglimento anticipato delle Camere, è composto di 50.869.304 elettori di cui 4.741.790 all'estero in cui sono compresi anche i diciottenni che per la prima volta, dopo la recente modifica dell'art. 58 della Costituzione, potranno votare non solo per la Camera dei Deputati ma anche per eleggere il Senato della Repubblica.