Europride Belgrado: premier, Serbia Paese aperto e libero

(ANSAmed) - BELGRADO, 17 SET - La premier serba Ana Brnabic, annunciando il via libera al corteo dell'Europride, ha voluto rassicurare sul rispetto dei valori democratici e dei diritti individuali da parte del suo Paese. Parlando a un ricevimento offerto dal governo ai diplomatici stranieri e agli ospiti europei e internazionali giunti a Belgrado in segno di solidarietà con il movimento Lgbtiq, Brnabic ha sottolineato come nessun incidente si sia registrato in questa settimana di eventi e iniziative organizzate in vista del corteo Europride di oggi.

"Questa è la vera immagine di Belgrado e della Serbia. La Serbia è una società aperta e libera nella quale tutti sono benvenuti, e questo lo vogliamo mostrare anche nei prossimi anni", ha detto la premier. Belgrado, ha aggiunto, non ha organizzato l'Europride perchè ricattata da qualcuno al fine di restare nel percorso di integrazione europea, ma per la Serbia, per il nostro popolo, per la nostra società e per il progresso dell'intera regione. Tra gli ospiti al party, organizzato al Palazzo Serbia di epoca jugoslava - un gigantesco edificio utilizzato per incontri ufficiali, conferenze e eventi di rilievo - erano presenti numerosi ambasciatori di Paesi Ue, il capo della rappresentanza Ue a Belgrado, l'italiano Emanuele Giaufret, il relatore sulla Serbia al Parlamento europeo Vladimir Bilcik, la commissaria Ue alle pari opportunità Helena Dalli, oltrte a diversi ministri del governo serbo. (ANSAmed).