Conferenza stampa di Draghi con Franco e Cingolani dopo il Cdm

Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, al termine del Cdm terrà una conferenza stampa insieme ai ministri dell'Economia e delle Finanze Franco e della Transizione ecologica Cingolani. L'incontro avrà luogo presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio.

