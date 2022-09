Modi in viaggio per Samarcanda, incerto l'incontro con Putin

(ANSA) - ROMA, 15 SET - Il premier indiano Narendra Modi partirà questo pomeriggio da Delhi per raggiungere l'Uzbestikan, dove parteciperà a Samarcanda al summit dei leader dei paesi dell'Organizzazione per la cooperazione di Shangai.

Sono tuttavia ancora in sospeso i suoi possibili incontri bilaterali con il presidente russo Putin e col cinese Xi Jinping: mentre ieri veniva dato per certo il colloquio a due con Putin il sottosegretario agli esteri indiano, Vinay Kwatra poco fa, in una conferenza stampa, non ha confermato la notizia, limitandosi a dire "Il premier terrà incontri bilaterali con alcuni leader dei paesi dell'Organizzazione".

Secondo quanto emerso dalla conferenza stampa le discussioni al forum toccheranno temi chiave, locali e internazionali, come il commercio, la connettività e la cooperazione regionale.

Di fronte a crisi dai risvolti globali come quella dell'Ucraina, o di Taiwan, che vedono i due principali paesi dello SCO, Russia e Cina, contrapposti alla grande maggioranza dei paesi occidentali, l'India mantiene la sua non facile posizione e continua a sottolineare l'importanza delle sue relazioni sia con la Russia che con gli Stati Uniti. Molti commentatori sottolineano che l'India non gradirebbe una colorazione dell'organizzazione SCO spiccatamente antioccidentale.

L'India subentrerà all'Uzbekistan nella Presidenza del SCO e la assumerà immediatamente dopo la conclusione degli incontri, fino al settembre 2023: questo significa che nei prossimi dodici mesi Delhi ospiterà il prossimo meeting, al quale dovrà invitare anche il premier pachistano. (ANSA).