Gb: media, vertice Truss-Biden a margine funerali regina

(ANSA) - LONDRA, 15 SET - La neo premier conservatrice britannica Liz Truss, insediata da Elisabetta II due giorni prima di morire al posto di Boris Johnson, avrà un primo faccia a faccia con il presidente americano Joe Biden - sui temi della "relazione speciale" che lega Londra a Washington e sulle maggiori crisi internazionali a partire dalla guerra tra Russa e Ucraina - a margine dei funerali di Stato delle regina di lunedì 19.

Lo anticipa oggi il Times, aggiungendo che Truss - arrivata a Downing Street in fama di falco - dovrebbe incontrare di persona nell'occasione anche altri due leader di Paesi alleati della cosiddetta anglosfera, il presidente canadese Justin Trudeau e il primo ministro australiano Anthony Albanese. Ma soprattutto appare intenzionata a cercare di rompere il ghiaccio a tu per tu con il presidente francese Emmanuel Macron, verso il quale durante la sua corsa alla leadership Tory non aveva mancato di rivolgere nelle settimane scorse alcune frecciate sul dopo Brexit, innescando un velenoso botta e risposta con Parigi.

Non dovrebbe invece essere presente di persona a Londra il presidente cinese Xi Jinping, che pure fa parte della lunga lista dei leader stranieri invitati, come conferma il Guardian: citando indiscrezioni stando alle quali, peraltro, questo invito sarebbe stato inserito di default dal cerimoniale, senza informare il ministro degli Esteri di fresca nomina del governo Truss, James Cleverly. (ANSA).