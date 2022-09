Camera: in Aula arrivano nuovi tabelloni digitali per il voto

La legislatura non è ancora finita, ma in quella che dovrebbe essere l'ultima prima del voto nell'Aula della Camera arriva una novità: i vecchi tabelloni analogici con lampadine che indicavano la votazione dei deputati sono stati sostituiti con due nuovi tabelloni sinottici con tecnologia digitale.



Oltre ad indicare la posizione nell'emiciclo del deputato, ha spiegato il presidente Roberto Fico, i tabelloni digitali trasmetteranno anche l'immagine del deputato che tiene il suo intervento già visibile sulla webtv della Camera. Al momento del voto, illustrerà anche indicazioni sulla votazione in corso, indicando ad esempio il numero del provvedimento e quelli dell'articolo e dell'emendamento.