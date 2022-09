Buckingham palace diffonde i dettagli sul funerale della Regina

Buckingham Palace ha diffuso i dettagli sulle esequie solenni della regina Elisabetta II in programma lunedì 19, che si concludono con la sepoltura della sovrana in serata, alle 19.30 locali (le 20.30 italiane) in una cerimonia privata alla St George's Chapel nel castello di Windsor. Il funerale di Stato inizierà alle 11 locali presso l'Abbazia di Westminster alla presenza di oltre 2.000 ospiti, tra cui centinaia di dignitari stranieri e teste coronate. Prima è previsto il trasferimento del feretro della sovrana su un affusto di cannone trainato da cavalli dalla Westminster Hall, dove si trova attualmente e dove è stata allestita la camera ardente, all'abbazia.

La liturgia solenne si chiuderà con due minuti di silenzio in onore di Elisabetta e sarà seguita da una lunga processione fino a Wellington Arch, con re Carlo III che guiderà i membri di casa Windsor dietro il feretro. In seguito è previsto il trasferimento a bordo di un carro funebre fino a Windsor. Al servizio di commiato alla St George's Chapel prenderanno parte 800 persone, mentre alla cerimonia di sepoltura assisteranno solo i membri della famiglia reale.

Il Palazzo ha anche annunciato che domani sera i quattro figli della regina, incluso il sovrano, faranno una veglia funebre di 15 minuti davanti al feretro di Elisabetta alla Westminster Hall.