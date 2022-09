Torna il tetto agli stipendi nella Pa, ok in commissione

Salta alla Camera la deroga al tetto di 240mila euro per gli stipendi per i dirigenti della Pubblica amministrazione. La commissione Bilancio della Camera ha infatti approvato l'emendamento soppressivo della norma introdotta ieri nel dl aiuti bis dal Senato.



Anche il Capo dello Stato avrebbe giudicato inopportuna la norma contenuta nel decreto Aiuti bis che abroga il tetto agli stipendi, attualmente fissato a 240 mila euro, e che regola il "Trattamento economico delle cariche di vertice delle Forze armate, delle Forze di polizia e delle pubbliche amministrazioni'. Il presidente Sergio Mattarella, si è appreso in ambienti parlamentari, avrebbe anche lui espresso - in una conversazione con il premier Mario Draghi - perplessità su una norma "inopportuna", soprattutto in un momento in cui gli italiani stanno faticando per la crisi energetica.