Papa:Francesco a Fiumicino in partenza per il Kazakistan

Papa Francesco è arrivato all'aeroporto di Fiumicino. A breve la partenza per il viaggio apostolico di tre giorni in Kazakistan, il 38/esimo dall'inizio del suo pontificato, che raggiungerà con un Airbus A330 di ITA Airways con la nuova livrea azzurra. A salutare sottobordo il Santo Padre, l'a.d di ITA Airways, Fabio Maria Lazzerini con il Chief Commercial Officer Emiliana Limosani; autorità civili aeroportuali e di Polizia e due carabinieri schierati in alta uniforme.

Ad accompagnare Francesco nel suo viaggio apostolico in Kazakistan, un equipaggio di 12; persone composto da; 3; piloti e; 9 assistenti di volo. Supervisore delle attività di bordo, il comandante; Massimiliano Marselli; con; 18.000; ore di volo di esperienza. Presente a bordo anche il team ITA Airways dedicato ai voli speciali.

Giunto in auto al Leonardo da Vinci poco prima delle 7 scortato dalla sicurezza vaticana e dalla Polizia, il Papa, dopo aver salutato i presenti, con l'ausilio di un elevatore elettrico messo a disposizione da Adr, ha quindi raggiunto in sedia a rotelle il portellone di ingresso dell'aereo, dove ad attenderlo c'era il personale di bordo, per poi imbarcarsi.