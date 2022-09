Singapore, amb.Vattani firma registro condoglianze Elisabetta II

SINGAPORE - L'Ambasciatore d'Italia a Singapore, Mario Vattani, si e' recato presso la sede del rappresentante britannico nella Città Stato (parte del Commonwealth), Eden House, dove e' stato accolto dall' High Commissioner britannico Kara Owen, per firmare il libro delle condoglianze dedicato alla Regina Elisabetta II.

Nell'esprimere, in veste di rappresentante italiano a Singapore, la partecipazione al lutto della famiglia reale britannica, l'Ambasciatore Vattani ha ricordato la figura della Regina Elisabetta come sovrana rispettata nel mondo, amata dal suo popolo, e capace sempre di incarnare la tradizione con grande dignità e profondo spirito di servizio, anche in una società moderna e in costante evoluzione. (ANSA).