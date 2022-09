Ue, Gentiloni: 'Inflazione giù solo con misure efficaci sull'energia'

"Discuteremo della situazione economica, e sappiamo che entriamo nell'autunno in un quadro di incertezza senza precedenti. Da un lato manteniamo la crescita e la disoccupazione è bassa" ma dall'altro, "a causa dell'alta inflazione i rischi di una recessione ci sono". Lo ha detto il commissario Ue all'Economia. Paolo Gentiloni, prima delle riunioni informali dell'Eurogruppo e dell'Ecofin, a Praga.

"In questa incertezza è cruciale cooperare con le politiche fiscale e monetarie per abbassare l'inflazione. Ma ciò che davvero può far abbassare l'inflazione è un pacchetto di misure sull'energia davvero efficace. E' molto importante che martedì prossimo la Commissione proporrà le misure" per affrontare la crisi energetica, ha aggiunto.

"Il prossimo mese sarà il momento per la Commissione di mettere le tavolo le proposte" per la revisione della governance economica. Lo ha detto il commissario Ue all'Economia, Paolo Gentilon,i prima delle riunioni dell'Eurogruppo e dell'Ecofin a Praga. "L'obiettivo della revisione è avere stabilità finanziaria, sostenibilità del debito - che è cresciuto ovviamente dopo queste crisi, siamo al 97% nell'eurozona - ma allo stesso tempo mantenere un forte sostegno agli investimenti", ha aggiunto Gentiloni secondo il quale "un accordo sulla revisione della governance sarà anche un segnale molto forte per i mercati":