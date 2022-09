Papa: stiamo vivendo una guerra mondiale, fermiamoci

"Oggi stiamo vivendo una guerra mondiale, fermiamoci per favore". Lo ha detto il Papa all'udienza generale.



"Non dimentico la martoriata Ucraina. Di fronte a tutti gli scenari di guerra del nostro tempo, chiedo a ciascuno di essere costruttore di pace e di pregare perché nel mondo si diffondano pensieri e progetti di concordia e di riconciliazione". Lo ha detto il Papa alla fine dell'udienza generale. "Alla Vergine Maria affidiamo le vittime di ogni guerra, ogni guerra - ha ripetuto -, in modo speciale la cara popolazione ucraina", ha aggiunto Papa Francesco.