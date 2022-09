Video contro la comunità rom da esponente Lega Firenze. Salvini: 'E' una fesseria'

E' polemica per un video selfie contro la comunità rom girato e postato dal consigliere di quartiere della Lega Alessio Di Giulio nel centro di Firenze nel quale inquadra alle sue spalle una donna intenta a mendicare che indossa vestiti tipici rom e sinti dicendo: "Il 25 settembre vota Lega per non vederla mai più, per non vederla mai più". La donna inizialmente saluta, poi risponde: 'No, non dire così', e lui ripete la sua frase.

Contro di lui si schiera il segretario della Lega Matteo Salvini. "Ha sbagliato, ha fatto una fesseria, perché i problemi si risolvono con le ordinanze, le leggi, le forze dell'ordine. Il problema dei campi rom non lo risolvi con un video e prendendotela con una persona". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, sul video del consigliere di quartiere del suo partito a Firenze, Alessio Di Giulio. "Se lo poteva risparmiare. Io da ministro Interni campi rom li sgombravo facendo rispettare la legge", ha detto a SkyTg24, e a Ferruccio De Bortoli che lo sollecitava a essere più severo, ha replicato: "Come mi auguro sia severo Letta con i candidati antisemiti di cui ha riempito le liste del Pd".

Numerose le polemiche sui social contro il video, che è stato poi rimosso. Tra queste Selvaggia Lucarelli che scrive: "Magari la prossima volta dimostri il suo coraggio riprendendo col telefono un uomo, magari il doppio di lui, dicendo le stesse cose. Perché non fanno solo ribrezzo. Sono pure vigliacchi".