Elezioni:polemica su spot Mallegni (Fi) con casalinghe al lavoro

E' polemica per un video elettorale del senatore toscano uscente di Forza Italia e candidato alle prossime elezioni Massimo Mallegni, pubblicato, e poi rimosso, sui social dove è stato giudicato "sessista". Nello spot, nel quale si annuncia un provvedimento per dare "un reddito e una pensione" alle casalinghe, si vede il parlamentare azzurro insieme a una donna intenta a pulire casa con l'aspirapolvere e un'altra alle prese con un ferro da stiro.

Nel filmato Mallegni dice: "Occuparsi della famiglia sette giorni su sette non è un lavoro? Dal 26 settembre, se saremo al Governo, approveremo una legge per dare uno stipendio e una pensione alle nostre mogli e alle nostre mamme. Ricordatevelo".