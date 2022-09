Elezioni: Calenda, solo io e Renzi sosteniamo agenda Draghi

(ANSA) - ROMA, 05 SET - "Non ho fatto fallire io l'alleanza con il Pd. Con Renzi ho avuto un rapporto molto difficile, non ho condiviso molte scelte, spesso sono stato oggetto di attacchi molto duri. Ma siamo rimasti gli unici due a sostenere l'agenda Draghi e lui ha fatto un grande passo indietro dimostrando grande generosità. Non è che io e Renzi siamo amici ma siamo gli unici a sostenere quella agenda Draghi". Lo ha detto Carlo Calenda di Azione a L'aria che tira su La 7. (ANSA).