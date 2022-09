Dl aiuti bis: cybersecurity rafforzata, più obblighi di notifica

Si rafforza la cybersicurezza dopo l'aumento degli attacchi a reti, sistemi e servizi informatici di attori pubblici e privati nazionali verificatisi con lo scoppio del conflitto in Ucraina.

Un emendamento dei relatori al dl aiuti bis, che sarà votato domani mattina in Commissione al Senato, prevede l'obbligo di notifica di tutti gli eventi ai danni dei soggetti facenti parte del già esistente Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, anche se non riguardano direttamente beni specificamente inseriti nello stesso Perimetro. L'obiettivo è avere un quadro "puntuale e aggiornato" su tutti gli eventi in corso nello stesso momento.-