Da Comune Umbertide fondo pensionati contro caro bollette

(ANSA) - PERUGIA, 04 SET - "Il Comune di Umbertide mette a disposizione dei pensionati un fondo da 92 mila euro per combattere il caro bollette": lo sottolineano l'onorevole Riccardo Augusto Marchetti, vice segretario regionale della Lega, e il consigliere regionale e referente provinciale dello stesso partito Manuela Puletti. "Dove amministra la Lega arrivano risposte concrete ai cittadini" aggiungono.

"In un momento di estrema difficoltà, quando il caro energia sta mettendo in ginocchio milioni di famiglie e aziende - sottolineano Marchetti e Puletti -, il Comune di Umbertide ha approvato un importante provvedimento per aiutare gli anziani con pensioni basse ad affrontare l'aumento dei costi per le utenze relativi a luce e gas. Quella messa in campo dal sindaco della Lega Luca Carizia è una misura importante per stare vicino a tutti quei nostri cittadini che hanno lavorato una vita e si trovano in grosse difficoltà a causa dell'aumento delle bollette di luce e gas". (ANSA).