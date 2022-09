Elezioni: Scarpa(Pd), lavoro 'non unico mezzo sostentamento'

"Dobbiamo interrompere quel circolo vizioso per cui il lavoro è l'unico mezzo di sostentamento per le persone". Lo afferma, in un video risalente al 2021, la candidata 'Under 35' del Pd in Veneto, Rachele Scarpa, e la frase è stata 'ripescata' da Luigi Marattin (Iv), presidente della Commissione Finanze della Camera, che chiede alla giovane esponente dem di chiarire quello che intende.

Nel video, pubblicato l'11 maggio dello scorso anni sulla sua pagina Facebook, Scarpa riassume alcuni spunti provenienti dal progetto "Next generation Pd" cui aveva preso parte. Tra i concetti, oltre a quello sul 'circolo vizioso', sottolinea che il lavoro "è sempre più dequalificato, sottopagato e precario, che sottrae tempo alla vita anziché essere parte della vita e del tempo di vita".

"Che cosa significa? - chiede Marattin su Twitter - Che lo debba invece essere la rendita, dietro cui non c'è produzione, crescita, occupazione? Oppure il sussidio? E in quel caso, chi produce il reddito necessario per creare e distribuire il sussidio? Altri 'mezzi di sostentamento', sul momento, non me ne vengono in mente".

"Il Pd è il partito del lavoro - risponde Scarpa sul social - che resta il primo strumento di emancipazione. 'Sostentamento' è però un insieme più ampio di diritti, che devono essere garantiti. Senza polemiche: magari lo capisce meno chi ha sempre difeso la precarietà chiamandola 'flessibilità'".